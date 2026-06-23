Inför matchen: England – Ghana

England och Ghana drabbar samman i den andra gruppspelsomgången i VM 2026.

Matchen spelas på Gillette Stadium i Foxborough, Massachusetts, med avspark klockan 22:00 svensk tid den 23 juni.

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Här är allt du behöver veta inför matchen, inklusive en djupgående titt på lagens form, förväntade startelvor och en superdatorsimulering av resultatet.

England – Ghana: Matchöversikt

Efter en imponerande 4-2-seger mot Kroatien i öppningsmatchen går England in i detta möte som stora favoriter. En vinst här skulle praktiskt taget säkra förstaplatsen i gruppen, vilket skulle ge förbundskapten Thomas Tuchel möjligheten att vila nyckelspelare i den sista omgången mot Panama. Laget visade upp en anfallskraft som levde upp till de höga förväntningarna, särskilt i andra halvlek.

Ghana, å andra sidan, säkrade en sen och något tursam 1-0-seger mot Panama. Trots att de var det sämre laget under stora delar av matchen, lyckades de knipa tre poäng tack vare ett mål i den 95:e minuten. Nu står de inför sin tuffaste utmaning hittills och förväntas fokusera på en solid defensiv organisation för att försöka störa ett formstarkt England. Ett oavgjort resultat skulle vara en enorm framgång för “The Black Stars”. Fotboll idag handlar ofta om dagsform, men här är klasskillnaden påtaglig. Svensk fotboll följer turneringen med stort intresse.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Kontrasterna mellan lagens inledande matcher är slående. England övertygade med ett välorganiserat anfallsspel och en förmåga att öka tempot efter paus, medan Ghana förlitade sig på tur och ett sent avgörande efter att ha varit utspelade. Detta sätter tonen för den taktiska matchbilden, där England förväntas dominera bollinnehavet och föra spelet från start.

Matchen kommer sannolikt att avgöras av Englands förmåga att bryta ner Ghanas lågt stående försvarsblock. Ghana hade endast 38% bollinnehav mot Panama och den siffran lär sjunka ytterligare mot ett bollskickligt engelskt lag. För Ghana blir nyckeln att vara kompakta, disciplinerade och effektiva i sina omställningar, där spelare som Antoine Semenyo kan utgöra ett hot.

Motivationen är tydlig för båda lagen. England vill säkra avancemang och gruppseger så tidigt som möjligt för att kunna rotera i sista matchen. För Ghana handlar allt om att skrälla och ta en poäng som avsevärt skulle öka deras chanser att nå slutspelet, vilket gör detta till en viktig match i Allsvenskan-uppehållet för många fans.

Inbördes möten

Historiskt sett har England och Ghana endast mötts en enda gång tidigare. Det var i en vänskapsmatch på Wembley 2011 som slutade 1-1, efter mål av Andy Carroll och Asamoah Gyan. Detta blir därmed deras första tävlingsmatch någonsin.

England har ett starkt facit mot afrikanskt motstånd i VM-sammanhang. På åtta tidigare matcher har de aldrig förlorat, med ett resultat på fyra vinster och fyra oavgjorda. Senaste mötet var en 3-0-seger mot Senegal i åttondelsfinalen i mästerskapet 2022.

För Ghana är detta deras femte VM-slutspel, och de har mött europeiska lag sju gånger. Resultatet är två segrar, en oavgjord och fyra förluster. Deras senaste match mot ett europeiskt lag var en 3-2-förlust mot Portugal i gruppspelet 2022.