Inför matchen: Portugal – Uzbekistan

Portugal och Uzbekistan drabbar samman i en avgörande match i Grupp K i Houston.

Avspark är tisdagen den 23 juni klockan 19:00 svensk tid.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Alamy

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Portugal – Uzbekistan: Matchöversikt

Efter en oväntat svag start med 1-1 mot DR Kongo är pressen enorm på Portugal. Nationen, som av många sågs som en av favoriterna i turneringen, måste nu leverera en seger för att inte hamna i ett prekärt läge inför den sista gruppspelsomgången. En vinst är nödvändig för att haka på i kampen om förstaplatsen i gruppen.

För debutanten Uzbekistan är läget annorlunda. Trots en 1-3-förlust mot Colombia i öppningsmatchen visade laget stundtals prov på kämparanda. Utan press på sina axlar kan de spela avslappnat och försöka störa en av turneringens giganter.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Matchen ställer en av turneringens favoriter, som oväntat tappade poäng, mot en debutant som förlorade men ändå visade potential. Portugal hade enormt bollinnehav mot DR Kongo men skapade anmärkningsvärt få chanser, vilket väcker frågor om deras offensiva skärpa. Uzbekistan å sin sida visade att de kan vara farliga framåt, särskilt i andra halvlek mot Colombia.

Den taktiska kampen kommer sannolikt att präglas av Portugals bollinnehav mot Uzbekistans förväntade låga försvarsblock. Uzbekistan väntas formera en fembackslinje för att neutralisera Portugals offensiva hot och satsa på snabba omställningar. För Portugal blir nyckeln att öka tempot och kreativiteten på sista tredjedelen för att bryta ner ett kompakt försvar, något de misslyckades med i premiären.

DR Kongo jublar mot Portugal. Foto: Alamy

Motivationen är skyhög hos Portugal, som inte har råd med ett nytt poängtapp. En övertygande seger är ett måste för att återfå självförtroendet och sätta press på gruppettan Colombia. För Uzbekistan handlar det om att göra en hedersam insats och kanske skrälla. En poäng skulle vara en historisk framgång för nationen.

Inbördes möten

Detta blir den allra första matchen någonsin mellan Portugal och Uzbekistan. Därmed finns ingen tidigare historik att analysera, vilket adderar ett element av oförutsägbarhet till mötet.

Portugal har spelat mot asiatiska lag sex gånger tidigare i VM-sammanhang, med ett facit på tre segrar, en oavgjord och två förluster. Det senaste mötet var en 2-1-förlust mot Sydkorea i turneringen 2022.

För Uzbekistan, som gör sitt första framträdande i turneringen, blir detta den första matchen mot ett europeiskt lag i ett världsmästerskap. Det blir ett stort test för den nya fotbollsnationen.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.