Inför matchen: USA – Australien

USA och Australien ska spela sin andra gruppspelsomgång i VM.

Här är allt du behöver veta inför mötet.

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Värdnationen USA tar emot Australien i en spännande drabbning i Grupp D på Lumen Field i Seattle.

Båda lagen kommer från imponerande segrar i sina öppningsmatcher. USA siktar på att bygga vidare på sin dominanta 4-1-vinst mot Paraguay, medan Socceroos vill bevisa att deras 2-0-seger mot Turkiet inte var en tillfällighet.

Matchen är avgörande för båda nationernas chanser att säkra en topplacering i gruppen och avancera till slutspelet i hemma-VM. Förvänta dig en intensiv kamp där USA kommer att försöka utnyttja sitt favoritskap och hemmaplansfördel.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

USA, under ledning av Mauricio Pochettino, har snabbt blivit en aggressiv och högpressande enhet. Deras 4-1-seger mot Paraguay visade prov på en dödlig effektivitet framför mål, där laget gjorde fyra mål på ett förväntat målvärde (xG) på endast 1.34.

Australien, å andra sidan, imponerade med en disciplinerad defensiv och vassa kontringar mot Turkiet. De kommer sannolikt att använda en liknande taktik här, med ett lågt försvarsblock för att frustrera den amerikanska offensiven och slå till snabbt när tillfälle ges.

Nyckeln till matchen blir kampen mellan USA:s bollinnehav och presspel mot Australiens organiserade försvar. Om amerikanerna kan bryta ner den australiensiska muren kan det bli en ny storseger, men om Socceroos håller tätt kan deras effektivitet på kontringar bli avgörande. Svensk fotboll följer matchen med spänning.

Inbördes möten

Detta blir första gången USA och Australien möts i en stor turnering, men de har spelat två vänskapsmatcher tidigare.

USA har vunnit båda tidigare möten. Den senaste matchen spelades i oktober 2025 och slutade 2-1 till amerikanerna efter två mål av Haji Wright.

En tydlig trend är att båda lagen har gjort mål i deras tidigare möten. Målskillnaden över de två matcherna är 5-2 i USA:s favör, vilket tyder på att vi kan förvänta oss en del mål även i denna match.