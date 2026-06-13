VM-matcher i natt: Brasilien kliver in i VM

VM-matcher står på nattens schema.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

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I kväll ska första omgången i grupp B avslutas. I går spelade Kanada mot Bosnien och i kväll möts förra värdnationen Qatar mot Schweiz med avspark 21:00. I natt finns det flera matcher att ha koll på. Bland annat så ska Brasilien kliva in i VM och spelar VM-premiär mot Marocko vid midnatt och sedan kliver även gruppkamraterna Haiti och Skottland in vid 03.00. I morgon bitti vid 06:00 är det Australien som ställs mot Turkiet.

Så spelas VM inatt

Brasilien – Marocko

Arena: New York New Jersey Stadium, New Jersey.

New York New Jersey Stadium, New Jersey. Datum: 14 juni

14 juni Avsparkstid: 00:00 (svensk tid)

00:00 (svensk tid) Streaming: SVT Play

Haiti – Skottland

Arena: Boston Stadium, Massachusetts

Boston Stadium, Massachusetts Datum: 14 juni

14 juni Avsparkstid: 03:00 (svensk tid)

03:00 (svensk tid) Streaming: SVT Play

Australien – Turkiet

Arena: BC Place Vancouver.

BC Place Vancouver. Datum: 14 juni

14 juni Avsparkstid: 06:00 (svensk tid)

06:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Förutsättningar



Haiti säkrade direktkvalificering till FIFA World Cup 2026 efter att ha slutat etta i grupp C under den tredje omgången av Concacaf-kvalet, och fullbordade därmed en historisk återkomst till turneringen för första gången sedan 1974. Skottland kvalificerade sig genom att vinna sin europeiska kvalgrupp mot bland annat Danmark.

Australien tog sig till VM genom det asiatiska kvalet (AFC). Efter en enkel andra kvalrunda där de vann alla matcher gick de vidare till den avgörande tredje rundan. Där slutade de topp två i sin grupp och säkrade en direktplats efter en viktig 2–1-seger borta mot Saudiarabien i sista omgången. Turkiet missade direktplatsen i det europeiska kvalet efter att ha slutat tvåa bakom Spanien i sin grupp. I playoff-spelet slog de först Rumänien med 1–0 i semifinalen och sedan Kosovo med 1–0 i finalen.

Det sydamerikanska kvalspelet blev en osedvanligt skumpig resa för Brasilien. Nationen slutade på en blygsam femteplats i tabellen, med en målskillnad på endast +7. Vändpunkten kom dock under 2025 när Carlo Ancelotti tog över rodret. Tränarbytet gav truppen välbehövlig stabilitet och säkrade avancemanget i juni. Qatar kvalificerade sig via det asiatiska kvalet (AFC). De missade direktplats i den tredje kvalrundan men tog sig vidare till en extra kvalrunda, där de vann sin grupp och knep en av Asiens sista direktplatser till VM.

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Håll ett öga på

Den förre Hammarby-spelaren Denniz Gül spelar VM-premiär med Turiket under natten. Hans landslag ställs mot Australien under natten. Han har en tydlig svensk koppling efter att ha representerat det svenska U21-landslaget innan han valde att spela för Turkiet. Hans insatser i landslaget kan bli avgörande för hur länge Turkiet håller sig kvar i mästerskapet.

Visste du att? Brasilien – Marocko 1998 3–0.

Historiskt sett har Brasilien och Marocko endast ställts mot varandra en gång i ett tävlingssammanhang. Det skedde i gruppspelet under VM i Frankrike 1998, där Brasilien vann övertygande med 3–0 efter mål av Ronaldo, Rivaldo och Bebeto.

Nationerna möttes dock igen i en träningslandskamp i Tanger i mars 2023. Den gången stod Marocko för en skräll när laget besegrade Brasilien med 2–1 – ett resultat som antyder att avståndet mellan lagen har krympt betydligt sedan mötet i slutet av 90-talet.

Matchen i matchen

I kväll ställs två lagkamrater mot varandra när Brasiliens Vinícius Júnior och Marockos Brahim Díaz möts i VM. Till vardags spelar båda i Real Madrid, men på den internationella scenen står vänskapen åt sidan när de representerar varsitt landslag. Duellen mellan två av klubbens största offensiva stjärnor blir en extra krydda i stormötet.