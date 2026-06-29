VM-matcher i natt: Kommer Tyskland klara detta?
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VM-matcher står på nattens schema.
Två sextondelsfinaler står på kvällens agenda.
Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.
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Under natten och sen kväll spelas två sextondelsfinaler. Vid 22:30 är det Tyskland mot Paraguay och 03:00 spelar Nederländerna mot Marocko,
Så spelas VM inatt
Tyskland – Paraguay
- Arena: Boston Stadium, USA
- Datum: 29 juni
- Avsparkstid: 22:30 (svensk tid)
- Streaming: SVT 1 och SVT Play.
Nederländerna – Marocko
- Arena: Estadio Monterrey
- Datum: 30 juni
- Avsparkstid: 03:00 (svensk tid)
- Streaming: SVT 1 och SVT Play.
Förutsättningar
Förutsättningarna inför sextondelsfinalerna är enkla. Den som vinner går vidare till åttondelsfinal i VM där nya lag kommer stå för motståndet och man närmar sig bättre placeringar. Vinnaren mellan Tyskland och Paraguay kommer få möta Franrike eller Sverige i åttondelsfinal medan vinnaren av Nederländerna och Marocko kommer möta värdlandet, Kanada.
Håll ett öga på
Kan Tyskland palla tycket och gå långt i VM? Kan Manuel Neuer i mål bli hjälten när han gör sitt sista mästerskap? Det finns många som kan bli hjältar men kan Tyskland som inte har briljerat detta mästerskap faktiskt klara sig vidare?
Matchen i matchen
Kampen om åttondelsfinalerna. Nu står saker äntligen på spel och ett lag måste gå segrande ut striden vilket ger en extra faktor? Bjuds vi på skrällar eller är det favoriterna som pallar trycket?
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