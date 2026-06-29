VM-matcher i natt: Kommer Tyskland klara detta?

VM-matcher står på nattens schema.

Två sextondelsfinaler står på kvällens agenda.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

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Under natten och sen kväll spelas två sextondelsfinaler. Vid 22:30 är det Tyskland mot Paraguay och 03:00 spelar Nederländerna mot Marocko,

Så spelas VM inatt

Tyskland – Paraguay

Arena: Boston Stadium, USA

Boston Stadium, USA Datum: 29 juni

29 juni Avsparkstid: 22:30 (svensk tid)

22:30 (svensk tid) Streaming: SVT 1 och SVT Play.

Nederländerna – Marocko

Arena: Estadio Monterrey

Estadio Monterrey Datum: 30 juni

30 juni Avsparkstid: 03:00 (svensk tid)

03:00 (svensk tid) Streaming: SVT 1 och SVT Play.

Förutsättningar

Förutsättningarna inför sextondelsfinalerna är enkla. Den som vinner går vidare till åttondelsfinal i VM där nya lag kommer stå för motståndet och man närmar sig bättre placeringar. Vinnaren mellan Tyskland och Paraguay kommer få möta Franrike eller Sverige i åttondelsfinal medan vinnaren av Nederländerna och Marocko kommer möta värdlandet, Kanada.

Håll ett öga på

Kan Tyskland palla tycket och gå långt i VM? Kan Manuel Neuer i mål bli hjälten när han gör sitt sista mästerskap? Det finns många som kan bli hjältar men kan Tyskland som inte har briljerat detta mästerskap faktiskt klara sig vidare?

Matchen i matchen

Kampen om åttondelsfinalerna. Nu står saker äntligen på spel och ett lag måste gå segrande ut striden vilket ger en extra faktor? Bjuds vi på skrällar eller är det favoriterna som pallar trycket?