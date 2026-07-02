VM-matcher i natt: Veteranerna ställs mot varandra

Två VM-sextondelsfinaler spelas natten till fredag.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

Foto: Bildbyrån

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Två framgångsrika fotbollsnationer i form av Portugal och Kroatien gör upp i Toronto. I den andra delan av Kanada, närmare bestämt i Vancouver, ställs Schweiz mot Algeriet.

Så spelas VM inatt

Portugal – Kroatien

Arena: Toronto stadium

Toronto stadium Datum: 3 juni

3 juni Avsparkstid: 01:00 (svensk tid)

01:00 (svensk tid) Streaming: TV4, TV4 Play



Schweiz – Algeriet

Arena: BC Place, Vancouver

BC Place, Vancouver Datum: 3 juni

3 juni Avsparkstid: 05:00 (svensk tid)

05:00 (svensk tid) Streaming: TV4, TV4 Play

Förutsättningar

Vinnaren mellan Portugal och Kroatien ställs mot det vinnande laget i mötet Spanien – Österrike, som spelas 21:00 svensk tid. Det kan därmed bli ett rivalmöte mellan granländerna Portugal och Spanien i åttondelsfinalen.

Schweiz eller Algeriet kommer ställas mot vinnarna mellan Colombia och Ghana.

Håll ett öga på

Johan Mazambi gjorde mål i båda matcherna mot Sverige i VM-kvalet. I själva turneringen har schweizaren fortsatt att leverera poäng för sitt lag.

20 åringen, till vardags i tyska Freiburg, stod för tre mål under gruppspelet. Ett mål till i VM och han blir den första schweizaren sedan 1954 att göra fler än tre mål i ett världsmästerskap.

Visste du att?

Kroatien har två framgångsrika VM-slutspel bakom sig med ett silver 2018 och ett brons 2022. Det kan därmed verka överraskande att kroaterna bara har vunnit en utslagsmatch efter 90 minuter under båda mästerskapen.

2018 tog man sig förbi Danmark och Ryssland via straffsparkar innan England besegrades i semifinalen med 2–1 efter förlängning. Fyra år senare återupprepade historien sig.

Då var det Japan och Brasilien som förlorade på straffar mot kroaterna. I semifinalen tog det stopp efter 3–0 mot Argentina. I den efterföljande bronsmatchen vann så Kroatien sin första utslagsmatch i ett VM sedan 1998 (även då i bronsmatchen). Slutresultatet blev 2–1 mot skrällen Marocko.

Matchen i matchen

Under VM i Qatar 2022 trodde många att Cristiano Ronaldo och Luka Modric spelade sitt sista VM. Fyra år senare är båda fortfarande i allra högsta grad en del av sina respektive landslag under ett världsmästerskap.

Ronaldo och Modric är båda födda 1985 och har spelat över 200 landskamper, vilket gör de till två av totalt fyra spelare som nått över den milstolpen. En annan som spelat över 200 matcher för sitt land är Lionel Messi.