VM medan du sov: ”Två anfallsgiganter visade upp sig”

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Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

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Detta har hänt

I natt har Irak och Norge gjorde VM-premiär. Då gick vårt grannland Norge segrande ur den matchen. Erling Haaland stod för två mål och sedan kunde Leo Østigård sätta 3–1 till Norge. Iraks förste VM-målskytt (på 40 år) blev Aymen Hussein, och han stod i slutminuten av matchen också för ett självmål. Slutresultatet blev 4–1 till Norge.

Argentina och Algeriet mötts i natt. Det blev en one man show när Lionel Messi gjorde hattrick och tangerade rekordet som VM:s meste målskytt. Matchen slutade 3–0.

Nattens rubriker

Att Messi kunde bli större än vad han redan är, det är otroligt. Men efter att ha tangerat rekordet som VM:s meste målskytt någonsin så har han verkligen bevisat att han fortsatt har det i sig och att han har mer historia att skriva. En gigant. Han gör VM:s första hattrick.

Förutom att Eling Haaland kunde leka på planen hände något annat unikt i Norge. För första gången i VM-historien fanns tre söner till tidigare VM-spelare samtidigt på planen för samma lag, enligt TyC Sports. Erling Haaland och Alexander Sörloth startade Norges match mot Irak, och senare anslöt även Kristian Thorstvedt som inhoppare. Trion är söner till Alf-Inge Haaland, Göran Sörloth och Erik Thorstvedt – alla tre representerade Norge i VM 1994 i USA.

Nattens överraskning

Irak kunde kvittera mot Argentina i första halvlek. Irak fick in sitt första VM-mål på 40 år och i samma veva satte man press på Argentina. Lagkapten Aymen Hussein frälste sitt landslag och sköt in 1–1. Tråkigare var det dock i slutminuten när han även gjorde ett självmål och såg till att det blev 4–1.

Ställningarna

I Grupp I med Norge, Frankrike, Senegal och Irak toppar nu Norge och Frankrike efter deras respektive segrar. Norge toppar däremot tabellen på målskillnad. I Grupp J med Argentina, Algeriet, Österrike och Jordanien är det ännu lite oklart hur tabellen ser ut på grund av att en match pågår. Men Argentina kommer troligtvis toppa tabellen tack vare Messis hattrick.