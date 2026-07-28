Mjällby kan bli klart för ligaspel i Europa i kväll.

Vid en seger mot Lincoln Red Imps blir det minst Conference League-spel.

Här är allt du behöver veta om hur du följer avgörandet.

Foto: Bildbyrån

Det har blivit dags för returmöte i den andra kvalomgången till Champions League där gibraltarska Lincoln Red Imps tar emot Mjällby AIF. Efter en övertygande 3–0-seger för Mjällby i det första mötet på Strandvallen står avancemanget på spel i Gibraltar tisdagen den 28 juli 2026 med avspark klockan 18:00 svensk tid.

Här har vi samlat alla sändningsdetaljer du behöver inför kvällens Europaäventyr:

Arena: Europa Sports Park, Gibraltar

Europa Sports Park, Gibraltar Datum: 28 juli 2026

28 juli 2026 Avspark: Kl. 18:00 (svensk tid)

Kl. 18:00 (svensk tid) TV-kanal: Visas endast digitalt

Visas endast digitalt Streaming: Sportbladet Play

Foto: Bildbyrån

Kan jag se Lincoln Red Imps – Mjällby på TV?

För dig som söker efter vilken kanal som visar Lincoln Red Imps mot Mjällby i den linjära TV-tablån finns det ingen svensk TV-kanal schemalagd för kvällens match. Sändningsrättigheterna för denna kvalmatch är helt digitala i Sverige, vilket innebär att du får vända dig till streamingalternativet för att följa spelet direkt från Gibraltar.

Var kan jag streama Lincoln Red Imps – Mjällby?

Om du planerar att titta på nätet sänds mötet Lincoln Red Imps mot Mjällby live exklusivt via Sportbladet Play. Sändningen drar igång klockan 17:50, tio minuter innan utsatt avsparkstid.

För att ta del av strömmen navigerar du till Sportbladets plattform i din webbläsare eller öppnar deras app på din mobil, surfplatta eller smart-TV. Tillgång till sändningen kräver en aktiv prenumeration på Aftonbladet Plus. Logga in på ditt konto i god tid före matchstart för att starta sändningen.

Lincoln Red Imps – Mjällby: Vad du kan förvänta dig

Detta är ett returmöte där utgångsläget är tydligt. Mjällby skaffade sig ett fantastiskt utgångsläge inför resan till Sydeuropa genom att vinna det första mötet i Hällevik med 3–0, efter två mål av Áki Samuelsen och ett av Jacob Bergström. Hemma på Europa Sports Park ställs Lincoln Red Imps inför en tuff uppgift då de tvingas jaga mål från första minuten för att försöka äta upp tremålsunderläget.

Lincoln Red Imps har varit starka på hemmaplan i den inhemska ligan och förväntas kasta fram sina offensiva pjäser i hopp om en tidig reducering. Laget har inte rapporterat några färska skador eller avstängningar.

För Mjällbys del gäller det att hantera den sydeuropeiska värmen samt hemmalagets inledande anstormning. Blekingelaget reser ner utan anfallaren Timo Stavitski, som saknas på grund av en ryggskada. Taktiskt lär gästerna fokusera på en disciplinerad defensiv och utnyttja omställningsytorna som uppstår när hemmalaget flyttar fram sina positioner.

Skador och avstängningar Mjällby Spelare Lämna tillbaka Timo Stavitski back-injury Early August 2026 Jesper Gustavsson yellow-cards After suspension Viktor Gustafsson yellow-cards After suspension

Mjällbys förväntade startelva: Wallinder – Miettinen, Norén, Iqbal – Granath, Gustafson, Gustavsson, Stroud – Kjær, Bergström, Samuelsen.

FAQ

Vilken TV-kanal visar matchen mellan Lincoln Red Imps och Mjällby? Matchen sänds inte på någon linjär TV-kanal i Sverige utan visas enbart digitalt.

Var kan jag streama matchen live i Sverige? Du kan följa hela livesändningen via Sportbladet Play. Det krävs ett aktivt Aftonbladet Plus- eller Sportbladet Plus-abonnemang för att få tillgång till strömmen.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.