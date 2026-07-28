Klart: Wiklund lämnar Varberg – klar för Ängelholm

Arvid Wiklund lämnar Varberg.

Han är nu klar för Ängelholms FF.

”Lycka till, Arvid”, skriver Varberg på sina sociala medier.

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Arvid Wiklund lämnar Varberg permanent.

Den 20-årige mittfältaren tillbringade våren på lån hos Utsikten i division 1 södra, men den utlåningen avslutas nu i förtid. I stället fortsätter karriären i Ängelholms FF, dit han säljs permanent.

”Lycka till, Arvid”, skriver Varberg på sina sociala medier.

Wiklund anslöt till Varberg från Elfsborgs akademi för ett och ett halvt år sedan. Under förra säsongen gjorde han sex framträdanden i superettan.