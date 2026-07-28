Al-Nassr i ekonomisk kris

Al-Nassr är i ekonomisk kris.

Tidningen Al-Riyadiah uppger att klubben ar skulder på drygt två miljarder kronor.

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Cristiano Ronaldos Al-Nassr uppges befinna sig i en djup ekonomisk kris.

Enligt den saudiska tidningen Al-Riyadiah har klubben skulder på omkring 800 miljoner saudiska riyal vilket motsvarande drygt två miljarder kronor. Situationen ska enligt tidningen vara en följd av beslut som fattades inför och under den gångna säsongen.

Al-Nassr satsade stort på spelartruppen och förlängde med Cristiano Ronaldos kontrakt, vilket innebär att portugisen fortsatt har en av fotbollsvärldens högsta löner.

Nu ska klubbens majoritetsägare, den statliga investeringsfonden PIF, ha satt stopp för den expansiva strategin. Al-Riyadiah skriver att klubbledningens befogenheter har begränsats och att flera akuta åtgärder har inletts för att hantera ekonomin. Fokus ska ligga på att minska kostnaderna och samtidigt öka intäkterna.

Enligt en källa till tidningen är en försäljning av klubben inte utesluten. Två seriösa bud ska redan finnas på bordet.

Trots de ekonomiska problemen tog Al-Nassr hem den saudiska ligatiteln förra säsongen.