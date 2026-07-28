Rök ihop med Tokmac Nguen – gör nu som Dif-favoriten

När Djurgården skrällvann mot Panathinaikos kom Tokmac Nguen i luven på Tin Jedvaj.

Nu står det klart att kroaten gör som förre Dif-stjärnan gjorde i vintras genom att lämna europeisk fotboll för Saudiarabien.

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”Jag förstod inte vad han sa, vi skrek fram och tillbaka. Det var lite ruff från dem på Keita (Kosugi) där, men ja, vi skrek och så men det var inget speciellt”.

Efter att Tokmac Nguen varit bäst på plan i Djurgårdens skrällseger mot Panathinaikos i november 2024 berättade norrmannen för FD om hur han rök ihop med Tin Jedvaj i slutminuterna.

Jedvajs Panathianikos var inte alls tillfreds med att förlora med 2-1 och Nguen log belåtet.

”Hundra procent att de underskattade oss. Vi visste det innan, jag visste det innan. Spelarna som de har… Men ja, man ser att de är förbannade nu”.

Nguen blev trots uppvisningen mot grekiska storklubben kvar i Djurgården ytterligare en säsong innan han tackade för sig genom att i vintras gå till Al-Okhdood i Sauadiarabien.

Succén uteblev dock helt, något FotbollDirekt tidigare skrivit om. Ett mål på 13 matcher och degradering från högstaligan.

I slutet av juni stod det klart att norrmannen inte fortsätter i Saudiarabien utan lämnar för spel i japanska Tochigi City, hemmahörandes i landets andraliga.

Jedvaj spelade EM och VM för Kroatien

Därmed missar han chansen att på nytt få gruffas med Tin Jedvaj i Saudiarabien. För nu står det nämligen klart att den kroatiska försvararen efter tre år i Panathinaikos lämnar den europeiska fotbollen för spel i just Saudi.

30-åringen som annars mest är förknippad med sin tid i Bayer Leverkusen 2014-2021 har nu skrivit på för Al Shabab Club, som i fjol slutade på 13:e plats i saudiska högstaligan.

I den saudiska klubben återfinns förre Atlético Madrid-stjärnan Yannick Carrasco som spelade Champions League-final 2016 och vann La Liga 2021. Även portugisen Daniel Podence med meriter från Sporting, Olympiakos och Wolverhampton huserar i Al Shabab Club.

Fotnot: Jedvaj gjorde 26 A-landskamper mellan 2014 och 2020 och spelade såväl EM 2016 som VM 2018 för sitt Kroatien.