VM medan du sov: Två historiska avancemang

God morgon!

Två nationer har gått vidare i VM för första gången någonsin.

Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

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Detta har hänt

Kap Verde har överraskat alla genom att avancera till slutspelsrundorna för första gången. 0–0 mot Saudiarabien räckte för att gå vidare som grupptvåa bakom Spanien, som parallellt besegrade Uruguay med 1–0. För Uruguay innebär förlusten att VM är över för deras del.

Förbundskaptenen Marcelo Bielsa var allt annat nöjd efter förlusten.

Marcelo Bielsa couldn’t contain his frustration 😤 The Uruguay boss let his emotions show after his side’s World Cup exit. pic.twitter.com/8pMzCqMCm6 — Match of the Day (@BBCMOTD) June 27, 2026

Belgien stod för en rejäl urladdning och är vidare som gruppetta efter 5–1 mot Nya Zeeland. Även Egypten är klara för sextondelsfinal tack vare 1–1 mot Iran. Det är första gången som den afrikanska nationen går vidare från gruppspelet.

Nattens rubriker

Iran såg ut att ha säkrat en historisk plats i slutspelet efter att Shojae Khalilzadeh nätat i den 93:e matchminuten mot Egypten. Försvararen firade genom att ta av sig tröjan och sätta på sig ett par solglasögon.

Men det blev inget värt. Efter en VAR-granskning blev målet bortdömt då det framkom att Khalilzadeh befann sig några centimeter offside. Resultatet förblev därmed 1–1 och Egypten snodde åt sig avancemanget istället.

Trots bakslaget har Iran allt jämt goda möjligheter att ta sig vidare som grupptrea.

Nattens överraskning

Kap Verde var en av totalt fyra debutanter i sommarens VM och sågs av många som en potentiell slagpåse i grupp H. Men efter tre raka kryss och endast två insläppta mål är man vidare till sextondelsfinalen.

Den afrikanska önationen är det första laget att avancera från gruppspelet utan att ha vunnit en match sedan Chile mäktade med den bedriften 1998.

Ställningarna

Spanien vinner grupp H och kommer ställas mot tvåan i grupp, vilket antingen kommer bli Österrike eller Algeriet. För tvåan Kap Verde väntar de regerande mästarna Argentina i Miami. Uruguay och Saudiarabien är utslagna.

I grupp G snor Belgien åt sig gruppsegern trots den trevande starten på turneringen. I sextondelen väntar en av tre grupptreor, med störst sannolikhet Sydkorea. För Egypten väntar Australien i nästa runda.



