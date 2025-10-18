Widgren: ”Vi kommer inte få läsa såna artiklar om han blir förbundskapten”

Graham Potter är enligt uppgifter på väg att bli Sveriges nya förbundskapten.

Dennis Widgren, som spelat under Potter i Östersund, lovordar sin före detta tränare.

– Han har alla egenskaper och kvaliteter som krävs för att lyckas, det är jag övertygad om, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Graham Potter är enligt flera uppgifter mycket nära att ta över som svensk förbundskapten. En fotbollsspelare som känner honom bättre än de flesta är Dennis Widgren – den spelare som gjort flest matcher under Potters ledning.

– Det är väldigt roligt för vårt landslag. Jag blir verkligen glad när jag hör den nyheten, säger Widgren till FotbollDirekt.

Widgren tillhörde Östersunds FK mellan 2010 och 2018. Potter tränade klubben under alla hans säsonger i klubben bortsett från den första. Tillsammans tog de laget från superettan till ett historiskt Europa League-äventyr där ÖFK bland annat slog ut Galatasaray.

– Jag vet ju att Graham är en fantastisk person och en väldigt bra människa framförallt och sen är han en väldigt bra tränare.



Vad är det som gör han till en så bra tränare?

– Han ser hela laget och hela truppen. Han ser alltid människan först och främst och inte bara fotbollsspelaren. Det är en person bakom varje spelare som går i första hand. Han tar hand om alla och lämnar inte någon utanför.

Tror du han kan vara rätt man?

– Det tror jag verkligen. Nu har han inte tränat ett landslag förut så det är en ny triumf för honom men han har absolut alla egenskaper och kvalitet som krävs för att lyckas. Det är jag hundra procent övertygad om.

”Vi kommer inte få läsa sådana artiklar om Graham”

Potter, som efter tiden i Östersund gick vidare till Swansea, Brighton och Chelsea, beskrivs av sin tidigare spelare som en tränare som kommer kunna skapa en stark lagkänsla och bygga upp landslagets självförtroende.



– Han är en ledare som verkligen bryr sig. Han får ihop en grupp väldigt bra och snabbt. Han kommer få det till en homogen grupp och lyfta självförtroendet hos alla och se till att laget kommer på banan igen, säger han och tillägger:



– Det har ju skrivits en del om spelare som inte trivts under Jon Dahl Tomasson, men sådana artiklar tror jag inte vi får läsa om Graham blir förbundskapten.

Om Potter tar över Sverige väntar ett svårt uppdrag med tanke på att landslaget har haft en tuff period med svaga resultat. Men Widgren är säker på att den tidigare ÖFK-tränaren klarar pressen.

– Ja, det kommer han göra. Han är otroligt ambitiös och eftertänksam. Han kommer lägga all sin energi på att få landslaget på rätt spår igen och för att ta laget till VM 2026. Om han tar jobbet är det för att han vet att han kan göra skillnad, säger Widgren.





