"Ännu mer smickrande - då visar det ju att de har intresse på riktigt"

Nils Fröling står på 57 allsvenska matcher och nio mål från 2018 och fram till nu. Skador har gäckat den unge anfallaren och det är egentligen bara en säsong (2019) som han verkligen spelat mycket. 28 matcher det året.

I fjol stannade han på tio matcher i serien, plus två i allsvenska kvalet mot Jönköpings Södra, där han satte det sista målet i dubbelmötet och höll Kalmar kvar i allsvenskan.

Den här säsongen inleddes vid sidan av. En lårskada stoppade honom från spel i premiären, och han var igång först i maj. Men nu har han spelat i fem raka matcher för Kalmar som öppnat serien överraskande starkt, med en offensiv och bollförande fotboll. Den lyckade vårsäsongen kröntes med en 2-1-seger mot Hammarby i sista matchen.

Nu är han tillbaka på allvar. Och sitter samtidigt på ett utgående kontrakt med KFF. Från och med juli kan Fröling prata direkt med andra klubbar. Och de stora skadeproblem som har förföljt 21-åringen ser inte ut att ha dämpat intresset från allsvenska storklubbar.

De senaste åren har det kommit ut uppgifter om intresse från klubbar som Malmö FF, Häcken, AIK, Djurgården och Hammarby.

FotbollDirekt skrev i fredags om hur Djurgården och Hammarby har dragit sig ur kring Fröling, men att AIK finns kvar med intresse. Kalmars prislapp ska ligga på runt tre miljoner kronor, samt en större vidareförsäljningsklausul. En annan variant kan vara att ingå en affär under kommande transferperiod - men där Fröling stannar kvar säsongen ut.

Huvudpersonen själv försöker att inte läsa det som skrivs.

– Jag försöker hålla mig i från det, försöker inte tänka på hur min situation är just nu, när man är mitt uppe i säsong. Man får tänka på det efter, eller när det kommer upp någonting. Ingenting har kommit upp till mig ännu, så då försöker jag inte tänka på det, säger Fröling till FotbollDirekt.se.

Smickrande?

– Jo det är klart att man blir smickrad. Det visar att man har gjort någonting bra iallafall. Det är bara roligt.

Med de skadeproblem han haft så känner han att det intresse som finns blir än mer smickrande:

– Ja, det visar ju ändå något, att jag ändå visat att jag är bra på den här nivån. Även fast jag har varit skadad, om folk visar intresse, så är det ännu mer smickrande. Då visar det ju att de har intresse på riktigt om man säger så.

Det är allsvenska klubbar det handlat om här. Hur ser du på en flytt inom Sverige?

– Jag spelar i Kalmar, jag har hela den här säsongen kvar. Det är inte så att jag tänker, "jag vill bara dra direkt". Jag känner mig bra här, har kontrakt här över hela säsongen och vad som händer sedan, man får ta det då. Som jag sade innan, jag försöker inte tänka på det. Lever lite mer i nuet liksom.

Har du några diskussioner med Kalmar om en förlängning?

– Ja, det finns diskussioner. Vi har pratat lite grann jag och sportchefen Jörgen. Men mer än så kan jag inte säga.

Det är något du är öppen för?

– Ja, det är ett alternativ så klart.

Just nu leker fotbollslivet igen. Fröling ska in i träning med KFF i dag igen, då semestern nu är slut för spelartruppen. Att spela i Kalmar FF har blivit roligare i år än det varit tidigare säger han.

– Det är klart att det har blivit roligare att spela fotboll nu. Vi ligger bra till i tabellen även fast det bara gått åtta matcher. Vi har vunnit matcher, det är klart det blir roligare då. Vi har mycket boll, det är det som passar mig. Istället för att skicka långt och springa på den liksom. Så nej det är klart det är roligt, det är det.

Vad skulle du säga är den största förändringen sedan Henrik Rydström kommit in?

– Han har kommit in med en helt ny idé, har fullföljt den exakt som han vill. Och vi har köpt den rakt av. Alla hans idéer, vi tycker det är skitbra. Då blir det mycket lättare att få in en ny idé i gruppen, om alla köper den. Och det gör vi. Då blir det lättare att spela fotboll. Och roligare för den delen.

– Det som har förändrats mest är egentligen att vi vill vara bollförande i 90 minuter. Om och när vi tappar bollen så försöker vi vinna tillbaka den direkt, istället för att falla hem. Och komma därifrån.

Känns det som att man tror på sig ett lag och sitt eget spel mer i år?

– Ja, det är klart. Nu känns det som att vi inte alltid är underdogs i varje match. Man känner att "vi kan gå ut och vinna den här matchen". Så känns det.

