England tog övertygande seger i sista VM-testet

England besegrade Costa Rica med 3–0 i sitt sista genrep inför VM.

Thomas Tuchels landslag kontrollerade matchen från start till mål.

Foto: Bildbyrån

England fick en perfekt uppladdning inför VM-premiären när Costa Rica besegrades med klara 3–0 under natten till torsdagen.

Engelsmännen tog ledningen redan efter nio minuters spel genom vicekaptenen Declan Rice och gick till pausvila med ett grepp om matchen.

I den andra halvleken fortsatte England att dominera. Anthony Gordon utökade ledningen innan inhoppande Ollie Watkins fastställde slutresultatet till 3–0.

Förbundskapten Thomas Tuchel passade samtidigt på att ge flera spelare speltid och genomförde totalt elva byten under matchen.

England inleder VM den 17 juni mot Kroatien. Därefter väntar gruppspelsmatcher mot Ghana och Panama.