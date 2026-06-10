Uppgifter: Barcelona köper loss egyptiska jättetalangen

FC Barcelona har bestämt sig.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano kommer man att köpa loss Hamza Abdelkarim, 18.

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Den 18-årige supertalangen Hamza Abdelkarim har omnämnts som en av de mest lovande talangerna i den afrikanska fotbollen.

Nu ser också egyptiern, som tillhör Al Ahly, ut att köpas loss av Barcelona.

Det skriver transferexperten Fabrizio Romano som menar att katalanerna har valt att aktivera Abdelkarims köpoption och göra honom till en permanent Barca-spelare.

Under det senaste halvåret har 18-åringen varit utlånad till ”Barcas” U19-lag, Barça Atlètic. Om bara några dagar har han chans att spela VM redan som 18-åring då han har tagits ut i Egyptens trupp.