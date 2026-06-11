Ronaldo ensam kvar när hela laget byttes ut

Portugal besegrade Nigeria med 2–1 i sitt VM-genrep.

Mest uppmärksamhet fick dock Roberto Martinez beslut att byta ut samtliga utespelare i halvtid – utom Cristiano Ronaldo.

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Portugal tog ledningen i den 23 minuten genom Pedro Neto efter förarbete av Diogo Dalot. Nigeria svarade före paus när Akor Adams kvitterade till 1–1 efter en stark individuell prestation.

När spelarna återvände för den andra halvleken stod det klart att Roberto Martinez hade en ovanlig plan. Portugals förbundskapten genomförde en total ommöblering av laget och bytte ut samtliga utespelare – med ett undantag. Cristiano Ronaldoblev ensam kvar på planen tillsammans med målvakten Diogo Costa.



Han byttes sedan ut i den 64:e minuten.

Matchvinnare blev Francisco Conceição, som i den 75 minuten skruvade in 2–1.

Portugal höll sedan undan och säkrade segern i sitt sista genrep inför VM 2026.