TRE PUNKTER: "Gigant är nästan en underdrift"

Elfsborg har stått för enkom fina prestationer i årets kval till Europa League där de slagit ut både Pafos FC och Sheriff Tiraspol.

Idag var insatsen borta mot Rijeka minst lika bra när Elfsborg krigade sig till ett kryss med en man mindre.

Här är FD:s tre punkter från 1-1-matchen på Stadion HNK Rijeka.

Isak Pettersson – jösses vilken match!

Sedan Isak Pettersson kom till Elfsborg har målvakten fått se sig förpassad till bänken. Detta var dock under den tidigare tränaren Jimmy Thelin som endast gav målvakten 135 minuter över 13 matcher. Sedan den nye tränaren Oscar Hiljemark tog över har 27-åringen fått starta samtliga allsvenska matcher, detsamma gäller Europakval-matcherna. Sedan han fick förtroendet från unge Hiljemark har han knappt satt en fot fel – men mot Rijeka var han ännu bättre. Att kalla honom gigant är nästan en underdrift.

17 skott, åtta på mål och ett insläppt mål. Det Isak Pettersson gjorde i Kroatien denna kväll finns det knappt ord för. Utan hans enorma prestation hade Elfsborg förlorat, det sätter jag nästan mitt liv på. Med burväktarens prestation har han och Elfsborg ett ypperligt läge inför kommande retur. Då krävs nog en minst lika storartad match från Pettersson.

Elfsborg mötte Elfsborg och spelade lika?

Jodå, du läste rätt. Elfsborg mötte såklart inte sig själva, däremot kunde man nästan tro det. Sedan Oscar Hiljemark tillträdde som Elfsborgsmanager har hans mannar haft en tydlig vilja och idé av att spela framåtlutad, offensiv fotboll. Samtliga av de gulsvarta matcherna under tränaren, bortsett bortamatchen mot Sheriff, har slutat med fler än ett mål. Under det “nya” Elfsborg har Borås-laget gjort 23 mål på åtta matcher. När de gästade Rujevicastadion mötte det ett minst lika framåtlutat och offensivt lagt motstånd. De första tio minuterna var något i hästväg sett till matchinledningar då båda lagen, likte en elbil, accelererade med en sjuhelvetes G-kraft. Båda lagen ville framåt men Rijeka skapade mest, just då kändes det som att Elfsborg mötte ett bättre Elfsborg. Det var dock Elfsborg (det riktiga) som tog ledningen. Kanske inte helt rättvist sett till skapade chanser men när Rijeka kvitterade strax innan paus kändes resultatet rättvist. Något som inte var rättvist var Abdullais röda kort men…

Elfsborg parerade ett märkligt rött kort – har allt i egna händer

I den första halvleken åkte Elfsborg anfallare Jalal Abdullai på en varning efter att domaren ansett att han filmade i straffområdet. Enligt mig ett korrekt domslut, även om en varning i det skedet av matchen kan vara lite tuff. Ett domslut som jag inte riktigt köper är Abdullais andra varning, för hög spark. Det var inte en låg sådan, det kan jag hålla med om, men han träffar sin motståndare i bröstet. En annan märklig företeelse är att domaren, efter att han delat ut varningen, sneglar åt Abdullais rygg för att notera hans tröjnummer. Därefter inser han att det var anfallarens andra gula kort och tvingades således att visa ut honom. Vissa vill hävda att tidigare varningar inte bör tas i beaktning vid en andra “grövre” förseelse. En av dessa var kvällens domare. Jag kan tycka att det spelar ganska stor roll, det är så att säga skillnad mellan ett rött kort och ett rött kort. Hursomhelst lyckades Elfsborg parera det röda kortet under närmare 40 minuter och tar nu med sig 1-1 till Borås. Därmed har Hiljemarks gäng allt i egna händer och minst sagt goda förutsättningar för att lösa ett avancemang på hemmaplan.