Real Madrids drag: UEFA granskar Barcelona på nytt

Negreira-fallet har tagit en ny vändning på den europeiska scenen.

UEFA bekräftar nu att man tagit emot dokument från Real Madrid angående utredningen av Barcelona.

Enligt uppgifter ska handlingarna nu granskas av förbundets etik- och disciplininspektörer.

Joan Laporta & Florentino Pérez Foto: Bildbyrån

Det var under torsdagen som det europeiska fotbollsförbundet UEFA offentliggjorde att Real Madrid lämnat över en ”stor mängd” dokumentation. Materialet rör de mångåriga utbetalningarna från Barcelona till José María Enríquez Negreira, tidigare vice ordförande i det spanska domarutskottet.

Enligt uppgifter till tidningen Marca beror Real Madrids offensiv på att klubben anser att processen i Spanien går för långsamt. Huvudstadsklubben har därför valt att driva ärendet internationellt för att tvinga fram en granskning på europeisk nivå.

Över 85 miljoner kronor i fokus

Bråket grundar sig i de utbetalningar som Barcelona gjorde till bolag kopplade till Negreira mellan åren 2001 och 2018. Totalt rör det sig om över 7,5 miljoner euro, motsvarande drygt 85 miljoner kronor.

Real Madrid hävdar att affären utgör en allvarlig fara för tävlingarnas integritet och kräver att UEFA återupptar det disciplinära förfarande som inleddes våren 2023.

Barcelona slår tillbaka

Från Barcelonas håll nekar man bestämt till alla anklagelser om oegentligheter. Katalanerna hävdar att miljonutbetalningarna uteslutande gällde externa konsulttjänster och tekniska rapporter om domare.

Utredningen har hittills inte heller kunnat bevisa att några pengar faktiskt slussats vidare till enskilda domare för att påverka matchresultat. UEFA understryker i sitt uttalande att granskningen av de nya dokumenten pågår, men att inget formellt disciplinärende än så länge har öppnats.