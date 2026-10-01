Rosengårds smäll: Molly Johansson korsbandsskadad

Under gårdagens träning drabbades FC Rosengårds Molly Johansson av en knäskada.

Idag bekräftatde klubben att det rör sig om en korsbandsskada.

Ett tungt besked för skåneklubben, som tvingas klara sig utan 24-åringen i det kommande derbyt och resten av säsongen.

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FC Rosengårds Molly Johansson står nu inför en längre tids frånvaro från fotbollen efter att det under torsdagen bekräftades att hon dragit korsbandet på träningen.

– Jag saknar redan att spela fotboll, som är det bästa jag vet. Jag har aldrig tidigare haft en sådan här skada, och det gör det svårt att veta exakt hur man ska hantera allt. Men jag får all möjlig hjälp av klubben i detta, och det är väldigt skönt. Just nu är det mycket känslor, men jag har samtidigt bestämt mig för att komma tillbaka starkare på alla sätt och vis, säger Molly Johansson till FC Rosengårds hemsida.

Trots att 24-åringen inte kan spela på länge vill hon fortsätta vara en del av gruppen i vardagen.

– Jag kommer fortsätta komma till IP och vara en del av laget. Jag önskar såklart att jag skulle kunna vara med och hjälpa laget på planen, men jag vet också att de kommer klara detta utan mig.

Foto: Bildbyrån

Skadan innebär också att klubbens fotbollschef Caroline Seger får kliva in och stötta upp lite extra vid sidan av planen.

– Min roll som fotbollschef handlar framför allt om att vara ett stöd och ett bollplank för spelare och ledare i klubben. Att som spelare drabbas av en skada är det sista man önskar, och det är en situation där man behöver stöd på ett annat sätt än vanligt. Molly har varit viktig för oss på planen och kommer nu att vara viktig från sidan istället, säger Caroline Seger till klubbens hemsida.

För Johansson väntar nu operation och en lång rehabiliteringsperiod innan hon kan vara tillbaka i spel igen.