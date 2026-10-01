Efter sjukdomskaoset: Graham Potter kallar in fyra nya namn

Sjukdomskrisen i det svenska landslaget tvingar förbundskaptenen till snabba drag.

Nu kallas fyra nya spelare in för att täcka upp för manfallet i truppen.

Kvartetten ansluter direkt inför den viktiga bortamatchen mot Bosnien-Hercegovina.

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Under torsdagen bekräftade landslagets presschef Petra Thorén det tunga beskedet att fem spelare i truppen har blivit sjuka. Det handlar om Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud och Patrik Wålemark. Ingen i kvintetten följer med på flyget till Sarajevo under torsdagseftermiddagen.

För Elliot Stroud och Patrik Wålemark står det dessutom redan nu klart att de missar även måndagens möte med Rumänien och lämnar samlingen helt.

Förstärker truppen akut

För att hantera krisen agerar förbundskapten Graham Potter snabbt. Efter att backen Eric Smith anslutit redan under onsdagskvällen väljer Potter nu att kalla in ytterligare fyra spelare till truppen:

Landslaget reser under torsdagen till Sarajevo med den omstuvade truppen. Nu väntar två avgörande bortamatcher i Nations League, fredagens uppgörelse mot Bosnien-Hercegovina och måndagens möte med Rumänien.