Blågult-hjälten kan kosta 60 miljoner euro – Atlético lockas

Yasin Ayari gör succé i landslaget och i Brighton.

Nu riktar Atlético Madrid ögonen på mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

I måndags avgjorde han mot Polen. Nu har Yasin Ayari fått Atlético Madrids ögon på sig. Brighton-mittfältaren följs av flera europeiska storklubbar – men en prislapp på uppemot 60 miljoner euro kan stå i vägen för en flytt.

Enligt La Colina de Nervión följer Atlético den 22-årige landslagsmittfältaren, vars spelstil med högt press, aggressivitet utan boll och offensiva bidrag passar klubbens behov. Ännu har det dock varken förhandlats eller lagts något bud.

Atléticos scouter fanns på plats när Sverige mötte Rumänien och Polen i Nations League, uppger Fichajes.net. Ayari startade båda matcherna och stod för ett mål och en assist. Mot Polen gjorde han 2–1 i den 64:e minuten, och Sverige vann till slut med 3–1.

Brighton värvade Ayari från AIK i januari 2023 för fyra miljoner euro, enligt Fichajes.net. Sedan dess har han gjort 82 matcher för klubben, med sju mål och fyra assist. Säsongen 2025/26 spelade han 29 Premier League-matcher och noterades för tre mål och tre assist.

Brighton vill säkra honom

Ayaris kontrakt löper till juni 2027, men Brighton har en option att förlänga det till 2028 och planerar att utnyttja den inom de närmaste veckorna.

– Ayaris kontrakt löper ut 2027, men Brighton har en option att förlänga till 2028. Jag är säker på att de har en plan och kommer att utnyttja den, för att säkra sin tillgång och se till att han inte går gratis nästa sommar, säger Pete O’Rourke enligt Football Insider.

Tränaren Fabian Hürzeler ser Ayari som en viktig del av truppen och vill fortsätta arbeta med honom. Mittfältaren har spelat fyra av Brightons fem första Premier League-matcher den här säsongen, samt båda omgångarna i Conference League-kvalet.

Hård konkurrens – och ett högt pris

Atlético är långt ifrån ensamma. Enligt La Colina de Nervión och Fichajes.net följer även Borussia Dortmund, Newcastle United och AC Milan mittfältaren. Journalisten Ekrem Konur rapporterade den 29 september att klubbarna slåss om honom inför vinterfönstret.

Enligt tyska källor, som La Colina de Nervión hänvisar till, skulle Brighton kräva runt 60 miljoner euro. Fichajes.net uppger i stället att priset börjar på 40 miljoner euro, men kan landa på 60 miljoner med rörliga tillägg och vidareförsäljningsklausul. I januari 2026 lade Nottingham Forest ett bud på 20 miljoner pund, som Brighton sa nej till.

Atlético har redan fem etablerade alternativ på mittfältet, och klubbledningen vill se över de ekonomiska konsekvenserna innan några förhandlingar inleds. Klubben kan behöva sälja en spelare i vinter för att få budgeten att gå ihop, och söker en lösning med delbetalningar för att kunna konkurrera med Newcastles ekonomiska muskler.

Ayari har 27 landskamper och sex mål för Sverige. Han kan spela både defensivt och offensivt på mittfältet, men är ingen klassisk djupliggande spelfördelare – snarare en box-to-box-spelare som är som bäst i presspelet och de snabba omställningarna.

– Man måste vara intensiv, säger Ayari enligt La Colina de Nervión.

Atléticos analytiker kommer att fortsätta följa honom under Premier League-matcherna i oktober och november.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.