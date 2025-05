Abdoulie Manneh: ”Det var inte lätt att lämna Gambia”

För snart ett och ett halvt år sedan lämnade han sina föräldrar och Gambia för att flytta till Sverige – och spela för Mjällby AIF.

Sedan dess har den 20-årige anfallaren brottats med viss ensamhet efter den stora omställningen – och spottat in mål under den allsvenska inledningen.

– I början var det ganska svårt men ju längre tiden går, och med hjälp av laget, har saker blivit bättre, säger Abdoulie Manneh till FotbollDirekt.

Det första kom i den andra minuten, det andra i den 17:e och det tredje nära tio minuter in i den andra halvleken. Efter det kunde Mjällbys Abdoulie Manneh stoltsera med att han har gjort sitt första hattrick för laget från Listerlandet, i söndagens match mot Degerfors. De tre fullträffarna mot ”Bruket” innebär att anfallaren nu står noterad för fem mål på sex allsvenska matcher, vilket inte kommer som en chock för honom själv.



– Jag kände att jag var i bra form under försäsongen och visste att, om jag fortsatte så i ligan, skulle jag göra mer mål. Jag gillar att göra mål och när jag är i bra form gör jag mål.



Hur många mål siktar du på att göra under säsongen?

– Det beror på, men jag tror inte att det kommer att stanna här.



Har du satt någon ribba för det minsta antalet mål du vill göra?

– Alltså, om jag får sju till tio mål under den första halvan av säsongen skulle det vara bra. Det är mitt mål för den första halvan, sju till tio mål.



Det är inte heller bara Manneh som har inlett den allsvenska säsongen på bästa möjliga sätt. Hans Mjällby befinner sig just nu på en andraplats i serien med fyra raka segrar efter de två inledande kryssen. Frågan är dock exakt hur bra Mjällby är just nu?



– Jag tror att vi, just nu, gör det väldigt bra och alla kämpar för varandra. Det enda vi behöver göra just nu är att fokusera och fortsätta med det momentum vi har. Vi har en fantastisk trupp och alla jobbar så extremt hårt, vilket jag ser mycket positivt på.

En person som minst sagt uppskattar hur Abdoulie Manneh har inlett den allsvenska säsongen är huvudtränaren Anders Torstensson. Vid flera tillfällen då FotbollDirekt har pratat med 59-åringen har han inte varit långsam med att hylla Gambiern. Efter årets gruppspel i svenska cupen, som Mjällby fullkomligt flög fram i, sade han följande:

– Vi har ju spelare där som har tagit ganska stora kliv sedan förra året, inte minst en sådan som Abdoulie Manneh som har sett väldigt bra ut på försäsongen och som har hittat rätt i sin position. Jag tycker kanske inte att vi bara ska adressera att vi har ett antal nya spelare in – vi har ju verkligen spelare som har utvecklats förra året och är klart bättre versioner av sig själva nu, sade han till FD i februari.

Manneh själv menar att Torstenssons stöd har betytt mycket för honom.

– Han är en riktigt bra tränare som gillar mig så mycket. Jag gillar honom som person också och han hjälper mig väldigt mycket. Jag skulle vilja säga ett stort tack till honom för att han har gett mig en plattform att visa upp min talang.

En annan spelare som har funnits där för Manneh under hans första tid i Sverige och Sölvesborg är mittbacken Tom Pettersson.

– Vi har såklart Silas (Nwankwo), Tom Pettersson, Jesper (Gustavsson) och många andra. De behandlar mig som en bror och Tom brukar bjuda in mig till hans hem när jag känner mig uttråkad. Han är som en storebror för mig. Han är en grym kille med sin familj, Johanna och barnen. Det känns som att jag alltid är hos dem.

”Ibland är det ensamt men det är också så jobbet är”

Det har som sagt snart gått ett och ett halvt år sedan 20-åringen lämnade Gambia för Sverige och Sölvesborg. Det var i sin tur ingen lätt sak att handskas med, berättar Manneh.



– I början var det ganska svårt men ju längre tiden går, och med hjälp av laget, har saker blivit bättre och bättre. Det var inte lätt att lämna (Gambia) men det är okej nu.

Vilka är de största skillnaderna mellan Gambia och Sverige?

– Man skulle kunna säga vädret men i Gambia bodde jag med mina föräldrar och här bor jag ensam. Det är ganska svårt att vara ifrån sin familj men det är också så det är.

Med sina föräldrar hundratals mil söder om Sölvesborg kan tillvaron stundom vara ensam för Manneh. När allt känns som värst har han dock funnit stöd i ett antal personer, som inte heter Pettersson i efternamn.

– Ja, ibland är det ensamt men det är också så jobbet är. Man måste bara handskas med det och fortsätta jobba på, säger Manneh och fortsätter:

– Jag har en gambisk vän här och när jag känner mig ensam brukar jag gå till hans hus. Vi pratar lite och sen går jag hem. Förut var också Imam Jagne här och saker var lite bättre med honom här också.

Trots den stundom ensamma tillvaron har Abdoulie Manneh inlett den allsvenska säsongen på bästa tänkbara sett. På de inledande sex matcherna har han gjort fem mål och intresset för honom i sommar lär vara därfefter. Skulle det blir aktuellt med en flytt finns det en liga som sticker ut lite extra.

– Jag planerar för att mitt nästa steg ska bli till en av de fem största ligorna, helst till Premier League.

Har du en klubb i Premier League du helst spelar för?

– Nej, nej, nej. Jag kan spela för vilken som helst.

Innan samtalet mellan FotbollDirekt och Abdoulie Manneh är över får anfallaren svara på en sista fråga. Den handlar om hans framtid i klubben och om han blir kvar i Sölvesborg efter sommaren.

– Det är en svår fråga att svara på, säger Manneh och skrattar.

– Jag tror bara att jag måste fokusera på matcherna och sedan får vi se vad som händer i sommar, avslutar han.