Uppgifter: Engelske stjärnan på Arsenal-lista

Arsenal är på jakt efter en offensiv mittfältare.

Ett namn som finns med på klubbens lista är Morgan Gibbs-White, enligt uppgifter.

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Arsenal sägs vara ute efter en offensiv central mittfältare. Det har tidigare rapporterats om att ”Gunners” vill ha Aston Villas Morgan Rogers.

The Sun hävdar att ytterligare ett namn som finns med på Arsenals lista över tänkbara värvningar är Nottingham Forest-stjärnan Morgan Gibbs-White.

Gibbs-White noterades för 15 mål och fyra assist på 37 matcher den här säsongen när Forest kämpade för överlevnad i botten av Premier League.