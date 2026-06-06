Tyskland slog USA – trots Robinsons drömmål

USA värmde upp inför hemma-VM mot Tyskland.

Tyskarna vann genrepet med 2–1.

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Under lördagen ställdes VM-värdnationen USA mot Tyskland i en träningslandskamp. Matchen spelades på Soldier Field i Chicago.

Det blev en kalldusch för USA när Kai Havertz satte 1–0 efter två minuter. Amerikanerna skulle däremot kvittera.

I den 37:e minuten avlossade Leeds-stjärnan Antonee Robinson ett skott på volley från distans som hittade in i krysset.

Träningslandskampen slutade 2–1 till Tyskland efter ett mål av Leroy Sane.

USA ställs mot Paraguay i VM-premiären den 13 juni. Tyskland möter Curaçao en dag senare.