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Foto: Alamy

Uppgifter: Förre United-stjärnan bryter avtalet

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Anthony Martial lämnar Monterrey.
Parterna bryter avtalet, enligt uppgifter.

Foto: Alamy

Anthony Martial lämnade AEK Aten för mexikanska Monterrey i fjol. Nu väntas han tacka för sig efter knappt ett år i klubben.

Enligt sillygurun Fabrizio Romano har parterna kommit överens om att bryta kontraktet.

Martial noterades för ett mål och tre framspel på 20 matcher i Monterrey.

Anfallaren har tidigare spelat i klubbar som Manchester United, Sevilla och Monaco.

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