Uppgifter: Förre United-stjärnan bryter avtalet
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Anthony Martial lämnar Monterrey.
Parterna bryter avtalet, enligt uppgifter.
Anthony Martial lämnade AEK Aten för mexikanska Monterrey i fjol. Nu väntas han tacka för sig efter knappt ett år i klubben.
Enligt sillygurun Fabrizio Romano har parterna kommit överens om att bryta kontraktet.
Martial noterades för ett mål och tre framspel på 20 matcher i Monterrey.
Anfallaren har tidigare spelat i klubbar som Manchester United, Sevilla och Monaco.
Den här artikeln handlar om: