Abrahams känslor kring AIK: ”Inte så mycket”

STOCKHOLM. Paulos Abrahams första säsong som elitspelare var i AIK.

Men förutom det har anfallaren få glada minnen från tiden i Gnaget.

– Det är ingenting som sticker ut om jag ska vara helt ärlig, säger han till FotbollDirekt.

Hammarby åkte på ett tungt bakslag i veckoomgången mot Gais. 2–0-förlusten innebär att serieledarna Sirius har fem poäng till godo på ”Bajen”, som dessutom har en match mer spelad än Uppsala-laget.

På Gamla Ullevi fick Paulos Abraham starta i en mer tillbakadragen roll samtidigt som Elohim Kaboré tog platsen som nia.

– Det kändes bra ändå. Det var en ganska lik position som jag har haft tidigare, där jag får både droppa och vara lite högre upp. Jag tycker jag blandade lite men kom ändå till en del bra lägen, säger Abraham till FotbollDirekt.

Men du föredrar anfallsplatsen?

– Båda funkar bra. Men oftast när jag spelar nia så har jag haft Nahir bakom mig. Det klagar man verkligen inte på, säger 25-åringen med ett leende.

Det är tydligt att Abraham gillar att spela med lagkapten Besara som understöd.

– Då kan jag fokusera på att vara längt fram och göra mål. Det är alltid skönast att ha Nahir bakom sig.

För knappt sex år spelade Hammarby mot AIK på en pandemi-tom Nationalarena. Paulos Abraham gjorde ett av målen i matchen, för AIK.

Efter coronasäsongen 2020 lämnade Abraham ”Gnaget” för nederländska Groningen. Efter en utlåning i IFK Göteborg hamnade anfallaren i Hammarby 2025.

Dagens Paulos Abraham känner ingenting inför söndagens derby mot hans tidigare klubb.

– Det är inte så mycket extra. Jag har mött de flera gånger nu. Det är mest roligt att det är en derbymatch, menar han.

Vad är ditt starkaste minne från tiden i AIK?

– Nej, ingenting. Det var också ett speciellt år med corona. Men det är ingenting som sticker ut om jag ska vara helt ärlig. Det var den första professionella säsongen som jag gjorde. Men inget mer än så.

Derbyt mellan Hammarby och AIK har avspark klockan 14:00 på 3Arena.