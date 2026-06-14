Uppgifter: Flera klubbar jagar VM-talangen

Ayyoub Bouaddi, 18, spelar för Marocko i VM.

Samtidigt uppvaktas han av Arsenal, Paris Saint-Germain och Bayern München, enligt uppgifter.

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I natt inledde Marocko sin VM-resa mot Brasilien. Matchen slutade 1–1 och på plan spelade den 18-årige mittfältaren Ayyoub Bouaddi.

Marockanen huserar till vardags i franska Lille och enligt transferexperten Nicolo Schira finns det flera klubbar som visar intresse för honom. Schira uppger att Arsenal, Paris Saint-Germain och Bayern München vill ha 18-åringen.

Samtidigt sägs Bouaddi kosta 70-80 miljoner euro, cirka 765-874 miljoner kronor.

Mittfältarens avtal med Lille sträcker sig till 2029.