Uppgifter: Arsenal kan värva spansk ytter

Arsenal letar efter en ny ytter.

Nu visar klubben intresse för Real Sociedads Ander Barrenetxea, enligt uppgifter.

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Arsenal är på jakt efter en ny kantspringare och det har nyligen ryktats om namn som Kenan Yildiz och Christos Tzolis från Club Brügge.

Nu rapporterar brittiska The Sun att ”Gunners” överväger Real Sociedads Ander Barrenetxea, 24. Den spanska klubben sägs däremot vilja behålla spelaren.

The Sun uppger att Barrenetxea inte kommer att säljas för billigare än 65 miljoner pund, drygt 824 miljoner svenska kronor.

24-åringen noterades för fyra mål och fem assist på 34 tävlingsframträdanden den gångna säsongen. Hans avtal med Real Sociedad sträcker sig till 2030.