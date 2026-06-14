Förre Dif-målvakten lämnar efter sex (!) matcher

Per Kristian Bråtveit lämnar Aberdeen.

Det blev bara sex matcher i den skotska klubben.

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Per Kristian Bråtveit var med när Djurgården vann SM-guld 2019. Han gjorde totalt 32 matcher för Stockholmsklubben.

Sedan i januari har den norske målvakten tillhört skotska Aberdeen.

Nu meddelar klubben att Bråtveit lämnar – efter bara sex framträdanden. Klubben skriver att de önskar honom all lycka i framtiden.

Efter att Bråtveit lämnade Djurgården har han representerat klubbar som Strømsgodset, Odd och Vålerenga.