Tre spelare röjda i Tysklands premiärelva

Tyskland inleder VM mot Curacao.

Förbundskaptenen Julian Nagelsmann har avslöjat tre namn i den tyska startelvan.

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Under söndagkvällen inleder Tyskland sitt VM mot debutanten Curacao i Houston. Inför matchen avslöjade förbundskaptenen Julian Nagelsmann tre namn som kommer att starta under söndagen.

De tre spelare det rör sig om är Manuel Neuer, Nathaniel Brown och Jamal Musiala.

Neuer kommer därmed att göra en sensationell comeback efter att ha varit utanför det tyska landslaget i ungefär två år.

Matchen mellan tyskland och Curacao startar klockan 19.00.