VM-profilen vill bli FBI-agent: ”Har alltid velat skydda människor”

Frantzdy Pierrot är en av Haitis stora stjärnspelare i VM.

Efter karriären vill han sadla om och bli FBI-agent.

– Det är något jag skulle vilja göra, säger han enligt L’Equipe.

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Haiti spelade sin VM-premiär mot Skottland där de föll med 1–0 efter ett mål av John McGinn. Matchen spelades i Boston, vilket är en speciell plats för Haiti-forwarden Frantzdy Pierrot.

31-åringen studerade på universitet i Massachusetts och har bott i staden. Inför mästerskapet berättade Pierrot om sina framtidsplaner efter fotbollen. Med sin utbildning hoppas han kunna sadla om till FBI-agent.

– Det är något jag skulle vilja göra, säger han till tidningen L’Equipe och fortsätter:

– Jag har alltid velat skydda människor, vara någon som försöker göra gott.

Pierrot har gjort 34 mål på 52 A-landskamper för Haiti.



