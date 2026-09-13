Adjei hyllar Rydström: ”Hjälpt mig mycket”

STOCKHOLM: Hammarby har tappat viktiga poäng i de senaste matcherna.

Samtidigt har Frank Adjei hittat formen efter förtroendet från Henrik Rydström.

– Det har varit frustrerande, men vi får använda det som bränsle, säger 22-åringen till FotbollDirekt.

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Efter Hammarbys förlust i derbyt mot AIK samt ett kryss borta mot Örgryte har det funnits en frustration över poängtappen. Samtidigt har resultaten gett laget något att ta med sig in i det fortsatta arbetet, menar Henrik Rydström.



– Vi förtjänar mer än en poäng i de två senaste matcherna. Samtidigt ska vi använda det som en möjlighet att bli bättre och vara ännu bättre i nästa match. Det har varit frustrerande att inte få med sig alla poäng vi har haft möjlighet att ta, men vi får använda det som bränsle inför de kommande matcherna och för att hitta tillbaka till den form vi vill vara i.

Trots de tappade poängen har Frank Adjei visat fin form och fått stor förtroende av tränare Rydström

– Som fotbollsspelare behöver du självförtroende, men också förmågan att visa att du kan hjälpa laget. Det handlar om att försöka spela för laget, men också att våga spela för dig själv. Att få förtroendet att spela har hjälpt mig väldigt mycket och det driver mig att visa mitt bästa, säger Frank Adjei till FotbollDirekt.

Den 22-årige mittfältaren har noterat för två mål på de tre senaste matcherna i Allsvenskan. För honom är det inte bara målen som räknas, utan även allt som leder fram till dem.

– Som offensiv spelare måste man hjälpa laget att skapa fler chanser, men också själv ta sig till målchanser. Om du kommer till ett skottläge och gör mål känns det fantastiskt. Eller om du kan göra en assist, skapa något för en lagkamrat eller göra assisten till assisten. Att skapa för laget och få oss till målchanser är det viktigaste. Jag älskar att skjuta på mål nu för tiden.

Sedan tränarbytet till Rydström har utvecklingen även fortsatt utanför själva matcherna. Den ghanska spelaren lyfter fram tränarens betydelse för både självförtroendet och förståelsen för lagets sätt att spela.

– Personligen har det förändrats mycket sedan han kom hit. Han har hjälpt mig med självförtroendet och att hitta min bästa form. Han gör också sitt bästa för att få mig att förstå vår taktik och hjälper mig mycket på träningarna. Han har en stor roll i min utveckling.

Nu väntar nästa möjlighet att studsa tillbaka. Under söndagen står Brommapojkarna för motståndet.

– Alla matcher är viktiga. Nästa match mot BP är en chans för oss att visa att vi har frustration från de tidigare poängtappen, men också vända den frustrationen till något positivt. Vi ska visa att vi vill hålla oss i toppen. Det är där vi vill vara.

Trots de senaste resultaten menar Adjei att laget går in i veckan med bra energi och en tydlig tro på det man gör.

– Vi mår bra, vi tränar bra och har en bra känsla inför matchen. Vi hoppas på att göra en bra match, avslutar han.



Matchen mellan Hammarby och BP startar klockan 14.00.

