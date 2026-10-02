JUST NU: Segersviten spräckt för Blågult efter sen kvittering

Viktor Gyökeres slog till igen, men det räckte inte.

En sen kvittering stoppade Sveriges segertåg i Nations League.

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Det svenska herrlandslagets fina vinstform i Nations League fick ett abrupt slut under fredagskvällen. Blågult var ytterst nära att besegra Bosnien-Hercegovina på bortaplan, men en kalldusch i den 80:e minuten spolierade trepoängaren när hemmalaget kvitterade.

Redan i den första halvleken trodde Viktor Gyökeres att han skickat Sverige i ledningen efter ett inlägg från Alexander Bernhardsson. Bollen tog dock på anfallarens hand precis före avslutet, och efter en VAR-granskning dömdes målet bort.

Matchen kunde ha fått en helt annan vändning när den bosniske stjärnan Edin Džeko tryckte in en boll precis före halvtid. Domaren vinkade dock helt korrekt av situationen då bollen varit utanför plan tidigare i sekvensen, vilket innebar att den mållösa ställningen stod sig i paus.

Till slut fick Sverige och Gyökeres sin utdelning i den andra halvleken. Bernhardsson stod för ett fint presspel, vann bollen och serverade Gyökeres, som dundrade in 1–0 rakt upp i måltaket.

Glädjen blev dock inte långvarig. I matchens slutskede lyckades Bosnien kvittera efter ett inlägg som snöpligt studsade hela vägen in i mål.