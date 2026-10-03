Uppgifter: João Félix vill tillbaka till Barcelona

João Félix öppnade nyligen för en återkomst till europeisk fotboll.

Nu rapporterar spanska uppgifter att 26-åringen gärna flyttar tillbaka till Barcelona.

Katalanernas intresse uppges dock vara svalare.

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Förra veckan bekräftade João Félix till AS att han överväger att återvända till Europa när kontraktet med saudiska Al-Nassr löper ut nästa sommar.

Nu uppger den spanska tidningen Sport att Félix själv är sugen på en återkomst till FC Barcelona, där han tillbringade säsongen 2023/24 på lån från Atlético Madrid.

Trots spelarens egna önskan om att återvända till Camp Nou uppges han i nuläget inte ses som någon prioritering för Barcelonas ledning inför nästa säsong.

Félix utsågs till den saudiska ligans bästa spelare förra säsongen när han var med och bärgade ligatiteln med Al-Nassr. Den tidigare Benfica-, Chelsea- och Milan-spelaren har haft en framgångsrik tid i Saudiarabien, men blicken verkar alltså återigen vara riktad mot den europeiska toppfotbollen.