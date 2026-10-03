Här är världens dyraste startelva

FotMob har publicerat världens dyraste elva baserat på dagens marknadsvärden.

Trots att PSG dominerat den europeiska toppfotbollen med två raka Champions League-guld är det bara en stjärna från den franska klubben som tar plats.

Även Kylian Mbappé saknas i elvan.

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Fotbollsappen FotMob har sammanställt den mest värdefulla startelvan i världen just nu position för position. I elvan finns några av fotbollsvärldens allra största stjärnor, där Barcelonas supertalang Lamine Yamal toppar listan som den enskilt högst värderade spelaren med en prislapp på 225,9 miljoner euro.

Elvan ställs upp i en 4-3-3-formation:

Hela elvan position för position (och marknadsvärde):

Målvakt:

Gianluigi Donnarumma (Manchester City) – €50.2M

Försvarare:

Nico O’Reilly (Manchester City) – €81.7M

William Saliba (Arsenal) – €120.4M

Pau Cubarsí (Barcelona) – €186.0M

Achraf Hakimi (PSG) – €82.8M

Mittfältare:

Jamal Musiala (Bayern München) – €137.9M

Moisés Caicedo (Chelsea) – €123.0M

Dominik Szoboszlai (Liverpool) – €122.9M

Anfallare: