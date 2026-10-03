Juve på högerbacksjakt: Blickar mot Premier League och Serie A

Juventus har ställt in siktet på en ny högerback.

Enligt nya uppgifter visar den italienska storklubben nu intresse för både Brentfords Michael Kayode och Fiorentinas Dodo.

Foto: Bildbyrån

Juventus laddar inför de kommande övergångsfönstren där fokuset ligger på att stärka upp i försvaret. Specifikt högerbackspositionen pekas ut som klubbens högsta prioritet.

Återkomst för Kayode?

Enligt uppgifter från den italienska tidningen Gazzetta dello Sport har Juventus satt upp Michael Kayode på sin önskelista. Den 22-årige italienske landslagsmannen tillhörde Juventus akademi under sin ungdomstid, och klubben ska ha hållit koll på honom sedan dess.

Kayode lämnade Fiorentina för engelska Brentford i januari 2025 och har sedan dess noterats för två mål på 63 matcher i Premier League. Nu kan alltså en återvändo till hemlandet och Serie A bli aktuell.

Dodo skapar storklubbskrig

Samtidigt rapporterar den spanska tidningen Sport att Juventus även utmanar om Fiorentinas högerback Dodo. Den 27-årige brassen har ett utgående kontrakt nästa sommar och planerar enligt uppgifterna inte att förlänga med Florensklubben, vilket gör honom tillgänglig på fri transfer.

Juventus är dock inte ensamma om intresset för Dodo, som står noterad för sex mål på 163 matcher i Fiorentina. Enligt Sport finns det hård konkurrens från både Barcelona och Milan om brassens namnteckning.