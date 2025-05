Agbejoye provtränar med AIK: ”Finns något i honom”

AIK har en provspelare på plats.

Detta i form av 17-årige Angelo Hountondji Agbejoye – som är…

– En ytter som har näsa för mål och som har en bra speed, förklarar rekryteringschefen Fredrik Wisur Hansen för Fotbollskanalen.

Det är från African Football Holding FC som AIK har tagit in den 17-årige vänsteryttern Angelo Hountondji Agbejoye på provträning.



Under tisdagen tränade han med A-laget på Karlbergs gräsmatta, vilket han kommer att göra under en tid framöver.



– Han ska vara här fram till i slutet av maj. Det är en spelare som vi sett på plats tidigare och som vi följt under en tid. Det passade att få hit honom nu och så startade han i P19 under gårdagen (måndagen), säger rekryteringschefen Fredrik Wisur Hansen till Fotbollskanalen.



Däremot är det inte helt säkert att Agbejoye kommer att träna mycket med A-laget under denna period.



– Det är inte nödvändigtvis så att han kommer träna med A-laget resten av veckan. Det är en fin grabb som ska få lov att vara både bra och dålig.



Vad gäller 17-åringens spelartyp förklarar Wisur Hansen det med följande ord:



– En ytter som har näsa för mål och som har en bra speed. Han har en bra avslutsförmåga med sin vänsterfot. Det finns något i honom och han ska få möjlighet att växa in i det här, avslutar norrmannen.