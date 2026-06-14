Delad pott mellan Nederländerna och Japan

Sveriges gruppkamrater Nederländerna och Japan spelade under söndagen.

Då blev det delas pott efter sent kvitteringsmål av supermålskytten Koki Ogawa.

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Nederländerna och Japan sparkade i gång grupp F i VM.

Första halvlek slutade mållös och inget av lagen vågade få till sitt spel. Men i andra halvlek blev det en helt annan match.

Liverpools Virgil van Dijk ge Nederländerna ledningen tidigt i andra halvlek och bara kort därefter kunde Japan kvittera genom Keito Nakamura.

Nederländerna kunde ta ledningen igen efter att 24-åriga Crysencio Summerville kunde i sin blått tredje (!) A-landskamp kunde sätta bollen i mål. Efter det bytte Japan in sin supermålskytt Koki Ogawa. Han stod inför matchen noterad för 15 landskamper och elva mål. Nu hoppade han in och kunde skriva upp sin 16:e match för Japan, men det blev bättre än så. Koki Ogawa kunde även sätta dit sitt tolfte mål när han kvitterade för Japan.

Efter kvitteringen fanns det chanser åt båda håll

Resultatet innebär att båda får med en poäng var och om Sverige eller Tunisien får med dig en trepoängare kommer det ge bra förutsättningar i tabellen.