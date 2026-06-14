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Foto: Bildbyrån

JUST NU: Nederländerna tar ledningen

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Nederländerna och Japan öppnar Sveriges grupp i VM.
Lagkapten Virgil van Dijk öppnar gruppens målprotokoll men Japan svarade snabbt.

Foto: Bildbyrån

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Nederländerna och Japan möts under södnagskvällen, innan Sverige och Tunisien kliver in i mästerskapet.

Då kunde Liverpools Virgil van Dijk ge Nederländerna ledningen tidigt i andra halvlek. Sex minuter senare kunde Japan kvittera genom Keito Nakamura. 24-åriga West Ham-spelaren Crysencio Summerville kunde i sin blått tredje (!) A-landskamp ge Nederländerna ledningen igen.

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