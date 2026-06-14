Förre Hammarby-spelarna danska mästare

Nadia Nadim och Simone Boye har vunnit en pokal.

Förre Bajen-spelarna är danska mästare med Køge.

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Nadia Nadim, som under förra våren var utlånad från Milan till Hammarby gjorde inte så stort avtryck i damallsvenskan. Superstjärnan stod dock för två mål, ett i Linköping och ett i Norrköping. Efter sommaren lämnade hon för danska Køge.

Simone Boye som anslöt till Hammarby från Arsenal i juli 2022 gjorde större avtryck. Hon har en bidragande faktor till dubbel 2023 när man vann både svenska cupen och damallsvenkan. Sedan var danskan frånvarande i drygt ett och ett halvt år efter att ha fått barn. I höstas gick hennes kontrakt ut och hon valde då att flytta hem till Danmark och storsatsande HB Køge.