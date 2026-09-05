AIK bekräftar – Assadi tillgänglig mot Malmö FF

Väntan är över för AIK.

Lucas Assadi har beviljats arbetstillstånd och kan nu spela för klubben.

Det bekräftar Miika Takkula till Fotbollskanalen.

Foto: AIK Fotboll

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Lucas Assadi värvades nyligen till AIK från Universidad de Chile för en rekordsumma. 22-åringen har därefter väntat på ett godkänt arbetstillstånd innan han kan börja spela för ”Gnaget”.

Nu kan klubben meddela att allt pappersarbete är avklarat. Chilienaren är därmed uttagningsbar till matchen mot Malmö FF på måndag. Det bekräftar AIK:s rekryteringschef Miika Takkula i ett meddelande till Fotbollskanalen.

Huruvida José Riveiro kommer ta ut nyförvärvet återstår att se.