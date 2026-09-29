Talangerna får chansen – här är Wikmans U23-trupp

U23 ska möta Finland och Tyskland.

Här är Magnus Wikmans U23-trupp.

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U23-landslaget ska möta Finland på hemmaplan i Uppsala den 8 oktober för att sedan möta Tyskland på bortaplan i vänskapsmatcher.

Nu har förbundskapen Magnus Wikman tagit ut sn trupp, som innehåller några av damallsvenskans största talanger.

Nu är det en ny kull med spelare födda 2004 och yngre med möjlighet med fem överåriga.

Truppen:

Saga Andersson, Elvira Björklund, Hanna Karlsson, Paulia Broddner Klingspor, Agnes Mårtensson, Matilda Mårtensson, Julia Ragnarsson, Ella Reidy, Sofia Reidy, Klara Svensson Senelius, Hanna Wijk, Tilde Björklund, Maja Bodin, Cassandra Bogere, Mathilde Janzen, Ellie Junetoft, Wilma Leidhammar, Matilda Nildén, Fanny Peterson, Svea Rehnberg, Nova Selin, Tuva Skoog, Ellen Wangerheim.