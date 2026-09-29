Gustavssons ord om förändringen: ”Det har gått för fort”

Svenska damlandslaget står mitt i en generationsväxling.

Det har inneburit lite sämre resultat och nu kommenterar förbundskapten Tony Gustavsson den tunga perioden.

– Det har gått för fort fram. Det har varit för mycket, för snabbt, säger han till SVT Sport.

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Magdalena Eriksson, Linda Sembrant och Jonna Andersson har tackat för sig och flera andra stjärnor har lämnat landslaget. Det har under den senaste tiden inneburit en större generationsväxling, något som Tony Gustavsson visste på förhand.

– Uppdraget har varit glasklart sen dag ett. Vi ska bygga ett nytt lag genom ett generationsskifte samtidigt som vi ska kvalificera oss till VM, säger Gustavsson till SVT Sport.

Den senaste tiden har det gått knackigt för landslaget som nu tvingas till VM-kval efter att ha missat en direktplats. Nu erkänner Tony Gustavsson att det har gått för fort fram.

– Det har gått för fort fram. Det har varit för mycket, för snabbt. En del framtvingat, till exempel sju olika backlinjer på tio matcher, men en del också självvalt, säger han och fortsätter:

– Nu gäller det att förenkla och förtydliga. Kontinuitet och stabilitet för att ge spelarna maximal chans och prestera och ta den här andra chansen.

Sverige möter Litauen i ett dubbelmöte med start på bortaplan den 9 oktober och hemma den 13 oktober.