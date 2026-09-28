Kaptenens hyllning efter segern: ”Det ger en trygghet”



SOLNA. Sverige tog sin andra raka seger i Nations League efter att ha besegrat Polen med 3–1.

Efter matchen pratade en nöjd Victor Nilsson Lindelöf med FotbollDirekt om nycklarna bakom vinsten.

Kaptenen hyllade även startelvsdebutanten Patrik Wålemark.

Foto: Bildbyrån

Sverige fick en fin start på matchen, men mot slutet av den första halvleken tappade laget greppet och Polen kunde kvittera. I den andra halvleken tog Blågult dock över spelet helt och säkrade segern efter två nya mål. Efter matchen var lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf nöjd med hur laget lyckades vända matchbilden igen.

– Jag tycker sättet vi kommer ut i andra halvlek avgör. Vi dominerar andra halvlek på ett väldigt bra sätt och lyckas sätta två mål, så det var väl det som avgjorde, säger Victor Nilsson Lindelöf till FotbollDirekt.

På frågan om vad som ändrades mellan halvlekarna förklarar kaptenen:

– Jag tycker vi tar bort misstagen som vi gör i slutet av första. Vi börjar första väldigt bra, men sen när de kvitterar så blir det lite stavigt. Vi förlorar dueller och de kommer igenom oss på ett för enkelt sätt. Det tog vi bort i andra halvlek och då blir det svårt för dem också.

Hyllar Wålemark

Foto: Bilbyrån

Patrik Wålemark tog plats ute på kanten i sin första startelvsdebut. Efter att ha berättat om den otroliga känslan och det polska hetssnacket inför matchen hyllades han nu av sin lagkapten.

– Jättefin match. Jag tycker han går in med ett självförtroende och spelar sitt spel. Det är därför han är här också, för att visa vilken fin spelare han är, så jag är jätteglad för hans skull.

Lindelöf passar även på att lyfta fram de yngre mittfältarna Yasin Ayari och Lucas Bergvall, som tog stort ansvar på planen.

– Fantastiskt. Jag tycker deras utvecklingskurva har varit jättebra. De har mognat enormt i sitt spel och fördelar sina positioner på ett väldigt bra sätt. Man behöver ett mittfält som kan styra spelet. Det ger en trygghet när man har sådana spelare som kan ta hand om bollen och föra spelet för oss.

”Självförtroende att bygga vidare på”

Med full pott och sex poäng efter de två inledande matcherna ser Lindelöf ljust på framtiden och truppens utveckling.

– Jättebra start såklart. Sex poäng är optimalt. Det ger ett självförtroende till laget också och är någonting att bygga vidare på, avslutar Lindelöf.