Bergvall efter segern: ”Känns otroligt bra”

Lucas Bergvall var nöjd efter ännu en stark laginsats och tre nya poäng i Nations League.

I en intervju med Viaplay summerade mittfältaren matchbilden, sitt eget spel och samarbetet på mittfältet.

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Sverige öppnade matchen starkt de första 15–20 minuterna innan Polen jobbade sig in i matchen och lyckades kvittera i slutet av första halvlek. I den andra halvleken var det dock inget snack om saken, enligt Lucas Bergvall.

– I andra tycker jag att vi är dominanta. Vi kontrollerar bollen, håller den i laget och när väl lägena kommer så gör vi mål, sa Lucas Bergvall i Viaplay studion efter matchen.

Hittat rätt i samarbetet

– Det känns otroligt bra. Jag tycker vi hittar varandra väldigt bra med kombinationer. När en faller ur så går den andra in i mitten, och när vi väl har bollen ligger vi nära varandra och kontrollerar matchen.

Direktiv från Potter

På frågan om instruktionerna från förbundskapten Graham Potter lyfte Bergvall fram vikten av både hårt arbete och balans i laget.

– Det handlar om att vara tuff i duellerna, men också att täcka upp bakåt när bollen spelas ut på kanterna och vi fyller på i boxen. Sen ska vi göra det vi är bra på med bollen, styra, ställa och spela framåt.

Bergvall ser ljust på landslagets utveckling framåt:

– Det känns som att vi blir bättre för varje match som går.