Här är landslagets trupp till VM-kvalet

Damlandslaget har kniven mot strupen och ska kvala till VM nästa sommar.

Flera stjärnor saknas när Tony Gustavsson ut sin trupp till VM-kvalet.

Foto: Bildbyrån

Sverige missade att ta en direktplats till VM efter flera tuffa matcher i Nation Leauge. Nu väntar ett VM-kval mot Litauen och seger där tar Sverige ett steg närmare en plats till VM.

Om Sverige besegrar Litauen väntar en avgörande match i playoff-spelet – eller ”runda 2”, som Fifa benämner den. Där ställs landslaget mot vinnaren i mötet mellan Tjeckien och Skottland.

En seger även där innebär att Sverige säkrar en plats i VM i Brasilien.

Stjärnorna saknas. Foto: Bildbyrån

Landslaget saknar Kosovare Asllani efter vårens knäskada men hon är inte den enda stjärnan som saknas. Johanna Rytting Kaneryd har dragit korsbandet och Fridolina Rolfö missar en lägre tid då hon är gravid.

– Vi har haft många långa och givande samtal med U23, säger Tony Gustavsson via pressträffen efter att ha berättat som Blågults skadeproblematik.

Truppen:

Målvakter:

Jennifer Falk

Zecira Musovic

Moa Edrud

Försvarare:

Smilla Holmberg

Bella Andersson

Amanda Ilestedt

Elma Junttila Nelhage

Amanda Nilden

Anna Sandberg

Alice Bergström

Nathalie Björn

Mittfältare/Anfallare:

Filippa Angeldahl

Hanna Bennison

Stina Blackstenius

Evelyn Ijeh

Monica Jusu Bah

Rosa Kafaji

Beata Olsson

Felicia Schröder

Matilda Vinberg

Julia Zigiotti Olme

Anna Anvegård

Hanna Lindqvist