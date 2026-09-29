Här är landslagets trupp till VM-kvalet
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Damlandslaget har kniven mot strupen och ska kvala till VM nästa sommar.
Flera stjärnor saknas när Tony Gustavsson ut sin trupp till VM-kvalet.
Sverige missade att ta en direktplats till VM efter flera tuffa matcher i Nation Leauge. Nu väntar ett VM-kval mot Litauen och seger där tar Sverige ett steg närmare en plats till VM.
Om Sverige besegrar Litauen väntar en avgörande match i playoff-spelet – eller ”runda 2”, som Fifa benämner den. Där ställs landslaget mot vinnaren i mötet mellan Tjeckien och Skottland.
En seger även där innebär att Sverige säkrar en plats i VM i Brasilien.
Landslaget saknar Kosovare Asllani efter vårens knäskada men hon är inte den enda stjärnan som saknas. Johanna Rytting Kaneryd har dragit korsbandet och Fridolina Rolfö missar en lägre tid då hon är gravid.
– Vi har haft många långa och givande samtal med U23, säger Tony Gustavsson via pressträffen efter att ha berättat som Blågults skadeproblematik.
Truppen:
Målvakter:
Jennifer Falk
Zecira Musovic
Moa Edrud
Försvarare:
Smilla Holmberg
Bella Andersson
Amanda Ilestedt
Elma Junttila Nelhage
Amanda Nilden
Anna Sandberg
Alice Bergström
Nathalie Björn
Mittfältare/Anfallare:
Filippa Angeldahl
Hanna Bennison
Stina Blackstenius
Evelyn Ijeh
Monica Jusu Bah
Rosa Kafaji
Beata Olsson
Felicia Schröder
Matilda Vinberg
Julia Zigiotti Olme
Anna Anvegård
Hanna Lindqvist
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