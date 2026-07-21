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Foto: AIK Fotboll

AIK bekräftar – testar nigeriansk talang

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Nilo Ek
Webbredaktör
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AIK har besök.
Yttermittfältaren Shedrack Egboh provspelar med A-laget.

Foto: AIK Fotboll

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AIk har ännu en spelare på provträning. Nyligen var Emmanuel Oluwafemi Olawore på besök från Umeå FC.

Under tisdagen meddelar ”Gnaget” att Shedrack Egboh provspelar med klubben. Yttermittfältaren tillhör Inspire Sports Academy i Nigeria.

Egboh tränade med AIK:s P19-lag föregående vecka och gör under tisdagen sitt första pass med A-laget.

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