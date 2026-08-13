TV-guide: Så ser du Gent mot IFK Göteborg
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Gent möter IFK Göteborg i Conference League-kvalet.
Matchen startar klockan 20.30, torsdagen den 13 augusti 2026.
Här är matchfakta inför returen.
Returen spelas på Ghelamco Arena i Gent efter att första mötet i Göteborg den 6 augusti slutade 0–0. Gent kommer från en 2–0-seger mot KV Mechelen, medan IFK Göteborg besegrade Kalmar FF med 3–2. Båda lagen har haft tre dagars vila inför avspark.
Gent – IFK Göteborg: När och var?
- Stad: Gent, Belgien
- Arena: Ghelamco Arena
- Datum: 13 augusti 2026
- Tid: 20.30 svensk tid
Matchen spelas i Gent där Gent är hemmalag och IFK Göteborg gästar i Conference League-kvalet.
Gent – IFK Göteborg: Hur ser man matchen?
- Streamingplattform: Sportbladet Play
- Sändningstid: Klockan 20:00.
Om du vill följa mötet digitalt sänds IFK Göteborg mot Gent live exklusivt via Sportbladet. Sändningen drar igång klockan 18:30, en halvtimme innan utsatt avsparkstid.
För att titta besöker du Sportbladets plattform i din webbläsare, eller öppnar deras app på din mobila enhet eller smart-TV. Tillgång till livesändningen kräver en aktiv prenumeration på Aftonbladet Plus. Se till att logga in på ditt konto i god tid före matchstart.
Gent – IFK Göteborg: Vad kan man förvänta sig?
Dubbelmötet är helt öppet, och returen i Belgien blir en match där ett enda mål snabbt kan förändra förutsättningarna.
IFK Göteborg går in i kvällen med en 3–2-seger mot Kalmar FF i ryggen, medan Gent kommer från 2–0 mot KV Mechelen.
Hos Gent finns ett visst frågetecken kring försvararen Christian Burgess, som har en svullnad på låret efter en smäll senast. Hans medverkan inför returen framstår som osäker.
✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.
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