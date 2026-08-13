Klart: Andreas Georgson blir assisterande tränare

Andreas Georgson bli assisterande tränare i herrlandslaget.

Det meddelar Svenska Fotbollförbundet under torsdagen.

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Andreas Georgson har varit en del av Graham Potters stab under en period. Nu meddelar SvFF att han roll utökas och han bli assisterande tränare i landslaget.

Han kommer fortsatt att dela engagemanget mellan landslaget och Tottenham.

– Det har fungerat väldigt bra med Andreas och det tajta arbetet i tränarstaben under VM var mycket positivt. Vi är därför glada att vi har hittat en lösning som gör att han kan fortsätta i en större roll. Samtidigt är vi tacksamma för att Tottenham möjliggör en lösning där Andreas kan fortsätta vara en del av landslaget under våra samlingar, säger SvFF:s landslagschef Kim Källström via förbundets uttalande.

Herrlandslaget spelar under hösten 2026 Nations League för att under 2027 inleda EM-kvalet mot mästerskapet 2028.

– Att få representera herrlandslaget är en stor ära för mig och min familj. Jag känner att samarbetet med ledare och spelare på kort tid vuxit sig väldigt starkt och jag kommer att göra allt jag kan för att hjälpa laget att utvecklas och nå EM 2028, säger Andreas Georgson via uttalandet.





